Samsun'da hayatını kaybeden polis memuru toprağa verildi

13 yıllık polis memuru olan 38 yaşındaki Ercan Dursun'un evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Cenaze törenine, Samsun Valisi Orhan Tavlı, Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Samsun İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, daire kurum amirleri, polis memurunun mesai arkadaşları ve aile yakınlarının yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Dursun, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Mesai arkadaşları tarafından Bafra Devlet Hastanesine götürülen Dursun, yapılan müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

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