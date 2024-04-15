Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde 2 şüpheli, uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle yakalandı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde 2 şüpheli, uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, şüpheliler R.Ç. ve S.Ç'nin Hasbahçe Mahallesi'ndeki evlerinde arama yaptı.
Aramada 176 sentetik ecza, ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi.
İki şüpheli, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiası ile gözaltına alındı.
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