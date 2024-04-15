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        Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde 2 şüpheli, uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2024 - 16:13 Güncelleme: 15.04.2024 - 16:13
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        Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı
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        Samsun'un Çarşamba ilçesinde 2 şüpheli, uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle yakalandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, şüpheliler R.Ç. ve S.Ç'nin Hasbahçe Mahallesi'ndeki evlerinde arama yaptı.

        Aramada 176 sentetik ecza, ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi.

        İki şüpheli, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiası ile gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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