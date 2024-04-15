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        Asker eğlencesinde tartıştılar, sokak ortasında bıçakladılar, o anlar kamerada

        SAMSUN'un Canik ilçesinde asker eğlencesinde karşılaştıkları Ramazan Çubuk'u (19) sokak ortasında darbedip bıçaklayan 3 kişi tutuklandı, 1 kişi ise adli kontrol ile serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.04.2024 - 13:15 Güncelleme: 15.04.2024 - 13:20
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        Asker eğlencesinde tartıştılar, sokak ortasında bıçakladılar, o anlar kamerada
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        SAMSUN’un Canik ilçesinde asker eğlencesinde karşılaştıkları Ramazan Çubuk’u (19) sokak ortasında darbedip bıçaklayan 3 kişi tutuklandı, 1 kişi ise adli kontrol ile serbest bırakıldı. Kavga ve bıçaklama anı ise çevredeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

        Olay, 13 Nisan akşam saatlerinde Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ramazan Çubuk ile aralarında husumet bulunan Ö.K.B. (17), M.A. (17), Kadir Yangöz (19) ve Hüseyin Temel (20), gittikleri ortak arkadaşlarının asker eğlencesinde tartıştı. Çevredekilerin araya girmesi ile ayrılan iki grup, bir süre sonra yolda tekrar karşılaştı.

        Aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu, Ö.K.B., M.A., Kadir Yangöz ve Hüseyin Temel, Ramazan Çubuk’a saldırıp, darbetti. Bu sırada ÖK.B., yanında bulunan bıçakla Çubuk'u her iki bacağından da yaraladı. O anlar ise çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.

        İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Ramazan Çubuk, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaçan şüpheliler polis tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.K.B., Kadir Yangöz ve Hüseyin Temel, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı. M.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tedavisi süren Ramazan Çubuk'un ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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