Samsun'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
Çarşamba-Salıpazarı kara yolu Çay Mahallesi mevkisinde, B.A. idaresindeki 06 BZE 239 plakalı otomobil ile E.K. yönetimindeki 55 RR 098 plakalı otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü E.K. ile araçlarda bulunan M.U, M.A. ve M.M. yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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