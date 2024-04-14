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        Samsun'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2024 - 22:23 Güncelleme: 14.04.2024 - 22:23
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        Samsun'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
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        Samsun'un Çarşamba ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

        Çarşamba-Salıpazarı kara yolu Çay Mahallesi mevkisinde, B.A. idaresindeki 06 BZE 239 plakalı otomobil ile E.K. yönetimindeki 55 RR 098 plakalı otomobil çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü E.K. ile araçlarda bulunan M.U, M.A. ve M.M. yaralandı.

        Yaralılar ambulanslarla Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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