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        Tartıştığı husumetlisini sokak ortasında bıçakladı

        SAMSUN'daÖ.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.04.2024 - 10:55 Güncelleme: 14.04.2024 - 11:00
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        Tartıştığı husumetlisini sokak ortasında bıçakladı
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        SAMSUN'daÖ.K.B. (17), sokakta karşılaştığı husumetlisi R.Ç.'yi (19) bacaklarından bıçaklayarak yaraladı.

        Olay, dün akşam saatlerinde Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Ö.K.B. ile aralarında husumet bulunan R.Ç., sokakta karşılaştı. İkili arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Bu sırada Ö.K.B., yanındaki bıçakla R.Ç.'yi bacaklarından yaralayıp, kaçtı. İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi. R.Ç. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, kaçan şüpheli polis tarafından yakalandı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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