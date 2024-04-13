Samsun'da beton bariyere çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobilin beton bariyere çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobilin beton bariyere çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Zeki Aydemir (58) idaresindeki yabancı plakalı W 76374 Z yabancı plakalı otomobil, Çarşamba-Ayvacık kara yolu Beyyenice mevkisinde önce refüje ardından beton bariyere çarptı.
Sürücü ile araçta bulunan Orhan Köse (44), çarpışmanın etkisiyle yola savruldu.
Sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Aydemir, kurtarılamadı.
Ağır yaralı olan Köse ise Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine sevk edildi.
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