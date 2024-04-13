Araçlarında uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca bulunan 4 kişiye adli işlem

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan uygulama esnasında bir araçta yapılan aramada, 2 ruhsatsız tabanca, 178 tabanca fişeği, 103 sentetik ecza hapı ve bıçak bulundu.

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