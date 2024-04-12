Havza'da seçimi 1 oy farkla kazanan muhtar mevlit okuttu

Samsun'un Havza ilçesinde rakibi karşısında 1 oy farkla kazanan muhtar, mevlit okuttu.

Kuşkonağı Mahallesi'nde mevcut mahalle muhtarı karşısında 27 oy alan ve bir oy farkla seçilen Yaşar Ergin, mazbatasını aldı.

Görevine başlayan Ergin, Kuşkonağı Mahallesi Camisi'nde mevlit okuttu.

Vatandaşların teveccühü ile muhtar olduklarını belirten Ergin, "Bize bu görevi layık gören tüm seçmenlerimize teşekkür ediyorum. İnşallah onlara hayırlı hizmet etmek amacıyla göreve geldik. İlk iş olarak bu hayırlı hizmetlerimiz öncesinde mahalle halkımızın ve davetlilerin katılımı ile mevlit okuttuk." dedi.