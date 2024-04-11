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        Samsunspor'da bayramlaşma töreni düzenlendi

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'da, Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2024 - 16:20 Güncelleme: 11.04.2024 - 16:20
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        Samsunspor'da bayramlaşma töreni düzenlendi
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'da, Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

        Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlenen programda Samsunsporlu futbolcular ve yöneticiler, taraftarlarla bayramlaştı.

        Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, gazetecilere yaptığı açıklamada, geleneksel hale gelen bayramlaşma programında taraftarlarla bir araya geldiklerini söyledi.

        Samsunspor Futbol Kulübü olarak yarınlara daha umutlu bakmak adına güzel bir birliktelik sağlandığını görmekten mutluluk duyduğunu dile getiren Bilen, şöyle konuştu:

        "Yoğun iş temposu nedeniyle burada olamayan başkanımız Yüksel Yıldırım da camiamızın bayramını kutlayarak esenlik, mutluluk ve sıhhat diledi. Samsunspor camiası olarak sağlıklı, mutlu, huzurlu şekilde Türk milletinin ve İslam aleminin bayramını kutluyorum. Bütün günlerimizin bayram havasında geçmesini diliyoruz. Bayram sonrası İstanbul deplasmanında Beşiktaş ile oynayacağımız maçta futbolcularımızın camiamızı, taraftarımızı sevindirecek netice almasını ümit ediyoruz. Yüksel Yıldırım da İstanbul'da takımla birlikte olacak."

        Programda Samsunsporlu taraftarlar, futbolcu ve yöneticilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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