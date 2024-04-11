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        AK Parti Terme İlçe Başkanlığında bayramlaşma programı

        AK Parti Terme İlçe Başkanlığında Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2024 - 10:33 Güncelleme: 11.04.2024 - 10:33
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        AK Parti Terme İlçe Başkanlığında bayramlaşma programı
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        AK Parti Terme İlçe Başkanlığında Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

        AK Parti Terme İlçe Başkanlığı binasında düzenlenen bayramlaşma programına Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse, AK Parti İlçe Başkanı İsa Baş, MHP İlçe Başkanı Ercan Kaya ile partililer katıldı.

        Tüm katılımcıların Ramazan Bayramı'nı kutlayan Köse, bayramın birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını güçlendirmesi temennisinde bulundu.

        Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tüm teşkilat mensuplarına selamlarını ileten Köse, "Allah onu başımızdan eksik etmesin. Başı rahmet, ortası mağrifet son günleri de cehennem azabından azat olacağımız ramazanı tamamlamış olduk. Öncelikle Filistin’de, dünyanın başka yerlerine zulüm altında yaşamakta olan din kardeşlerimize bir an önce Allah’ın nusretinin ulaşmasını temenni ediyoruz. Zalimin zulmünün sona ermesi için dua ediyoruz." dedi.

        Belediye Başkanı Kul da Terme’deki çalışmaların ilçeye yeni bir ivme kazandıracağını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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