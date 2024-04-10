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        Havza Belediyesinde bayramlaşma programı düzenlendi

        Havza Belediyesi tarafından Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2024 - 15:53 Güncelleme: 10.04.2024 - 15:53
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        Havza Belediyesinde bayramlaşma programı düzenlendi
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        Havza Belediyesi tarafından Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

        Havza Belediyesi tarafından belediye binası önünde kurulan bayramlaşma çadırında gerçekleştirilen bayramlaşma programına Belediye Başkanı Murat İkiz, AK Parti İlçe Mustafa Kurkmazlı, MHP İlçe Başkanı İbrahim Yüksel, eski Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, belediye çalışanları ve vatandaşlar katıldı.

        İkiz, burada yaptığı konuşmada, bayramların birlik ve beraberlik duygularını pekiştiren önemli zaman dilimleri olduğunu belirterek, "Ramazan Bayramı'nda halkımızın rahatı için başta Temizlik İşleri Müdürlüğümüz ve zabıtamız olmak üzere tüm birimlerimiz görevinin başında. Cumhurdan aldığımız güçle halkımıza hizmet için projelerimize pazartesi gününden sonra başlayacağız. İlçemizi Türkiye Yüzyılı vizyonumuz çerçevesinde daha yaşanır, daha modern, daha gelişmiş bir ilçe yapmak adına yola çıktık. Bunun için önceliğimiz sanayi ve termal turizm. Tüm halkımızın hayatlarına dokunacak projeler ve hizmetler ile Havza'mıza hizmet edeceğiz." dedi.

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