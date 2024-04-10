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        Tekkeköy'de bayramlaşma töreni düzenlendi

        Tekkeköy Belediyesince Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2024 - 15:53 Güncelleme: 10.04.2024 - 15:53
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        Tekkeköy'de bayramlaşma töreni düzenlendi
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        Tekkeköy Belediyesince Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

        İlçe meydanında düzenlenen programda Tekkeköy Belediye Başkanı Mustafa Candal, Kaymakam Polat Kara, AK Parti İlçe Başkanı Hayri Ağırlar ve MHP İlçe Başkanı Hakan Süzer, vatandaşlarla bayramlaştı.

        Candal, seçim sürecinde ilçeye çifte bayram yaşatmak istediklerini söylediklerini belirterek, "Allah'a şükür, bu millet bize 31 Mart’ta bir bayram yaşattı. İkinci bayramımız Ramazan Bayramı'mızın ise bugün birinci günündeyiz. Halkımızla aramıza hiçbir mesafe koymadan, ilçeyi gönül gönüle verecek anlayışla yöneteceğiz. Tekkeköy'ümüzü daha güzel günlere taşıyacağız." dedi.

        Programa İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ufuk Yıldırım, İlçe Emniyet Müdürü Hanefi Kabaoğlu ile vatandaşlar katıldı.

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