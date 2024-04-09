Samsun'da 670 yolcuya trafikle ilgili broşür dağıtıldı

Samsun’un Bafra ilçesinde 670 yolcuya emniyet kemeri kullanımı hakkında bilgilendirme yapılarak broşür dağıtıldı.

Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince, şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüs yolcularına, emniyet kemeri kullanımı hakkında bilgilendirme faaliyetleri devam ediyor.

Bu kapsamda Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince, İçişleri Bakanlığınca yayımlanan, "Şehirlerarası Otobüslerde Yolcuların Emniyet Kemeri Kullanımı" konulu talimat ile 6-9 Nisan tarihlerinde 32 otobüste 670 yolcuya emniyet kemeri kullanımı hakkında bilgilendirme yapılarak, broşür verildi.

Emniyet kemeri kullanmanın trafik kazalarından kaynaklı ölümleri yüzde 45, ağır yaralanmaları ise yüzde 60 azalttığı bilgisini veren ekipler, emniyet kemeri takılması konusunda farkındalık oluşturulmasını hedefledi.

Öte yandan sivil kıyafetli trafik personeli otobüslere ve ticari yolcu taşımacılığı yapılan diğer araçlara yolcu gibi binerek, sürücülerin seyahat esnasında, trafik kurallarına riayet edip etmediklerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

Ramazan Bayramı tatili süresince trafik ekiplerinin sayısının iki katına, diğer birimlerden yapılan takviyelerle personel sayısının ise üç katına çıkarıldığı belirtildi.