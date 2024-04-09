Real Madrid-Manchester City maçı CANLI YAYIN

STAT: Santiago Bernabeu

HAKEM: François Letexier (Fransa)

SAAT: 22.00

YAYIN: Exxen

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Real Madrid, sahasında Manchester City ile karşı karşıya geliyor.

Real Madrid: Lunin, Carvajal, Rüdiger, Tchouameni, Mendy, Valverde, Camavinga, Kroos, Vinicius, Bellingham, Rodrygo

Manchester City: Ortega, Akanji, Stones, Dias, Gvardiol, Rodri, Kovacic, Bernardo, Foden, Grealish, Haaland

Müsabakanın rövanşı 17 Nisan Çarşamba günü Manchester City'nin ev sahipliğinde Etihad Stadyumu'nda oynanacak.

DEVLER LİGİ'NDE 11. RANDEVU

REKLAM Real Madrid ile Manchester City, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugüne kadar 10 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda City, 4 galibiyet elde ederken, Real Madrid ise 3 kez rakibine üstünlük sağladı. İki takım arasında oynanan 3 müsabaka da beraberlikle sonuçlandı. İngiliz ekibi, bu maçlarda 17 gol atarken, İspanyol devi 14 golle karşılık verdi. İki ekip, son olarak geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final aşamasında rakip olmuştu. İlk maç 1-1 berabere biterken, rövanş maçında Madrid temsilcisini 4-0 mağlup eden Manchester City, finale çıkmıştı. İKİ TAKIM DA NAMAĞLUP

Devler Ligi'nde bu sezon Union Berlin, Napoli ve Braga ile C Grubu'nda yer alan Real Madrid, grubunu 18 puanla namağlup lider tamamladı ve bir üst tura yükseldi. Son 16 turunda Leipzig ile karşılaşan İspanyol ekibi, ilk maçta 1-0 yendiği rakibi ile ikinci karşılaşmada 1-1 berabere kalarak çeyrek finale çıktı. REKLAM