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        Samsun'da "Arife Bayramı" etkinliğinde çocuklar, şeker verilip sevindiriliyor

        Samsun'un Terme ilçesine bağlı Gökçeağaç Mahallesi'nde yıllardır Ramazan Bayramı öncesi yapılan "Arife Bayramı" etkinliği, bu yıl da gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2024 - 16:55 Güncelleme: 09.04.2024 - 16:55
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        Samsun'da "Arife Bayramı" etkinliğinde çocuklar, şeker verilip sevindiriliyor
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        Samsun'un Terme ilçesine bağlı Gökçeağaç Mahallesi'nde yıllardır Ramazan Bayramı öncesi yapılan "Arife Bayramı" etkinliği, bu yıl da gerçekleştirildi.

        Gökçeağaç Mahallesi'nde uzun yıllardır devam eden geleneklerini yaşatan mahalle sakinleri, her Ramazan Bayramı öncesi bir araya gelerek aldıkları şekerleri ellerinde tepsi ve poşetlerle gelen çocuklara dağıtıyor.

        Şeker dağıtımı sonrası vatandaşlar, birbirlerine sarılarak bayramlarını kutlayıp dua ediyor.

        Terme Belediye Başkanı Şenol Kul da Arife Bayramı etkinliğinde vatandaşlarla bir araya gelerek, ikramda bulundu.

        Arife Bayramı'nda çocukların ikramlarla mutlu olduğunu dile getiren Kul, "Bu gelenekle çocuklarımızın bayramdan bir gün öncesinde sevindirilmesi, sevinçlerinin bir sonraki güne taşınması, dualarının alınması amaçlanıyor. Geleneklerimiz özümüzdür, kökümüzdür. Gelecek nesillere taşımamız, birliğimiz ve beraberliğimiz arasında çok anlamlı ve değerlidir." dedi.

        Kendisinin de bu etkinliğe 15 yıldır katıldığına işaret eden Kul, "Her yıl katılımın artarak devam ettiğini görüyoruz. Daha da büyüyerek bu geleneğin devam etmesi için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bu vesileyle çocukların Arife Bayramı'nı bugün kutladık. Sevgi ve dostluğun pekiştiği, kardeşliğin ve birliğimizin sembolü olan Ramazan Bayramı'nızı bu vesileyle kutluyor, nice bayramlara diliyorum." ifadelerini kullandı.

        Gökçeağaç Mahallesi Muhtarı Seyfi Öztürk ise daha önceleri börek çörek pişirip getirilip dağıtıldığını anlatarak, "Börekle, çörekle 60 yıllık geleneğimiz modernleştikçe çikolatalı, şekerli, kekli dağıtıma döndü. Gittikçe de büyütüyoruz. Bu zamana kadar devam etti, bugünden sonra da inşallah devam edecek." diye konuştu.

        Mahallede yaşayan emekli imam Selahattin Ak da mahallelerinde bayram sevincinin her yıl sürdürüldüğünü vurgulayarak, "Bu güzel geleneğimize teşviklerinden dolayı belediye başkanımıza ve vatandaşlara teşekkür ederim. Gazze, Filistin'deki yavrularımıza da Allah sabırlar versin. Rabb'im inşallah onlara da böyle bayram yapmayı nasip eylesin." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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