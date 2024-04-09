Samsunlu kadınlar, yöresel lezzet Çarşamba kıvratması için bayram mesaisinde

Samsun'da bir araya gelen kadınlar, Ramazan Bayramı'nda tüketmek amacıyla yöresel lezzet Çarşamba kıvratması yaptı.

Çarşamba kıvratması, Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odasının girişimiyle Türk Patent ve Marka Kurumunca 2021 yılında coğrafi işaretli ürün olarak tescillendi.

Yoğurt, sıvı yağ, su, yumurta, karbonat ve buğday unuyla yoğrulan hamurun arasına yörede yetiştirilen fındık ve ceviz ile şekerin konulmasının ardından kendine özgü şekli verilerek pişirilen Çarşamba kıvratması, özel günlerde ilgi görüyor.