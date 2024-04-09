Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsunlu kadınlar, yöresel lezzet Çarşamba kıvratması için bayram mesaisinde

        Samsun'da bir araya gelen kadınlar, Ramazan Bayramı'nda tüketmek amacıyla yöresel lezzet Çarşamba kıvratması yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2024 - 12:51 Güncelleme: 09.04.2024 - 12:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsunlu kadınlar, yöresel lezzet Çarşamba kıvratması için bayram mesaisinde
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsun'da bir araya gelen kadınlar, Ramazan Bayramı'nda tüketmek amacıyla yöresel lezzet Çarşamba kıvratması yaptı.

        Çarşamba kıvratması, Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odasının girişimiyle Türk Patent ve Marka Kurumunca 2021 yılında coğrafi işaretli ürün olarak tescillendi.

        Yoğurt, sıvı yağ, su, yumurta, karbonat ve buğday unuyla yoğrulan hamurun arasına yörede yetiştirilen fındık ve ceviz ile şekerin konulmasının ardından kendine özgü şekli verilerek pişirilen Çarşamba kıvratması, özel günlerde ilgi görüyor.

        Çarşamba kıvratması, yörede kadınlar tarafından imece usulüyle de yapılarak iftar ve bayramlarda tüketiliyor.

        Çınarlık Yalı Mahallesi'nde de kadınlar, Ramazan Bayramı'nda tercih edilen Çarşamba kıvratması hazırladı.

        Bir evde bir araya gelen kadınların bazıları hamuru yoğururken, bazıları hamurdan yufka açtu, diğerleri de kıvratmaya özgü şekli verdi.

        Bayram öncesinde misafirleri için kıvratma hazırlığı yapanlardan Züleyha İleri, AA muhabirine, her bayram 3-4 kadının bir araya gelerek bayram hazırlığı yaptıklarını belirterek, "Bu geleneksel lezzet, Çarşamba'nın kültürel mirası olarak bayram sofralarında yerini almaya devam ediyor." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        4.5 aydır kapalıydı! O yol ulaşıma açıldı! "Bu yol hiç kapanmasın!"
        4.5 aydır kapalıydı! O yol ulaşıma açıldı! "Bu yol hiç kapanmasın!"
        O ülkede bazı dans müzikleri yasaklanıyor
        O ülkede bazı dans müzikleri yasaklanıyor
        İstanbul'da 2 kişi ölmüştü! Kanlı düello kamerada!
        İstanbul'da 2 kişi ölmüştü! Kanlı düello kamerada!
        Ronaldo çılgına döndü!
        Ronaldo çılgına döndü!
        Süper Kupa: Fenerbahçe ceza alacak mı?
        Süper Kupa: Fenerbahçe ceza alacak mı?
        Havalar ısındı, zamanı geldi! Bu hatalara düşmeyin...
        Havalar ısındı, zamanı geldi! Bu hatalara düşmeyin...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı
        'Fakirlik belgesi' tepkisi
        'Fakirlik belgesi' tepkisi
        Süper Kupa'da Kerem iddiası!
        Süper Kupa'da Kerem iddiası!
        Hiçliğin ortasındaki hayalet ada!
        Hiçliğin ortasındaki hayalet ada!
        Aralarında doktorlar da var! 200 liralık kiti 20 bin TL'ye satmışlar!
        Aralarında doktorlar da var! 200 liralık kiti 20 bin TL'ye satmışlar!
        Sevgilisine kavuştu
        Sevgilisine kavuştu
        Pitbull saldırısında yaralandı! 28 dikiş atıldı
        Pitbull saldırısında yaralandı! 28 dikiş atıldı
        Bayramı sağlıklı geçirmek için 5 önemli kural!
        Bayramı sağlıklı geçirmek için 5 önemli kural!
        Ticaret Bakanlığı açıkladı: Türkiye'den İsrail'e ihracat kısıtlaması
        Ticaret Bakanlığı açıkladı: Türkiye'den İsrail'e ihracat kısıtlaması
        Havaalanında yakalandılar
        Havaalanında yakalandılar
        Yılın ilk Güneş tutulması böyle izlendi
        Yılın ilk Güneş tutulması böyle izlendi
        Obruk riski taşıyan 16 kent açıklandı!
        Obruk riski taşıyan 16 kent açıklandı!
        Lahmacun tartışması iş yerine yaylım ateşiyle bitti!
        Lahmacun tartışması iş yerine yaylım ateşiyle bitti!
        İngiltere'de polis, silah ruhsatı almak isteyenlerin eşleriyle de mülakat yapmaya başladı
        İngiltere'de polis, silah ruhsatı almak isteyenlerin eşleriyle de mülakat yapmaya başladı

        Benzer Haberler

        Tekkeköy Belediyesinde seçimin ardından ilk Meclis toplantısı yapıldı
        Tekkeköy Belediyesinde seçimin ardından ilk Meclis toplantısı yapıldı
        Samsun'da 10 yıl 10 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        Samsun'da 10 yıl 10 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        Samsun-Ordu kara yolundaki trafikte bayram yoğunluğu
        Samsun-Ordu kara yolundaki trafikte bayram yoğunluğu
        Samsun'da otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı
        Samsun'da otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı
        Boşanma davası açan eşini vurup intihara kalkışan şüpheli adliyede (2)
        Boşanma davası açan eşini vurup intihara kalkışan şüpheli adliyede (2)
        Samsun'da silahlı saldırıda 6 kişiyi yaralayan 2 zanlı tutuklandı
        Samsun'da silahlı saldırıda 6 kişiyi yaralayan 2 zanlı tutuklandı