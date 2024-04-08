Boşanma davası açan eşini vurup intihara kalkışan şüpheli adliyede (2)
TUTUKLANDISamsun'daboşanma davası açan eşi Yıldız Yılmaz'ı sokak ortasında vurduktan sonra aynı tabancayla intihara kalkışan ve tedavisinin ardından gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen İsmail Yılmaz, tutuklandı.
TUTUKLANDI
Samsun'daboşanma davası açan eşi Yıldız Yılmaz'ı sokak ortasında vurduktan sonra aynı tabancayla intihara kalkışan ve tedavisinin ardından gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen İsmail Yılmaz, tutuklandı.
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