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        Boşanma davası açan eşini vurup intihara kalkışan şüpheli adliyede (2)

        TUTUKLANDISamsun'daboşanma davası açan eşi Yıldız Yılmaz'ı sokak ortasında vurduktan sonra aynı tabancayla intihara kalkışan ve tedavisinin ardından gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen İsmail Yılmaz, tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.04.2024 - 20:30 Güncelleme: 08.04.2024 - 20:30
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        Boşanma davası açan eşini vurup intihara kalkışan şüpheli adliyede (2)
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        TUTUKLANDI

        Samsun'daboşanma davası açan eşi Yıldız Yılmaz'ı sokak ortasında vurduktan sonra aynı tabancayla intihara kalkışan ve tedavisinin ardından gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen İsmail Yılmaz, tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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