Samsun'da tırın çarptığı yaya ağır yaralandı
Samsun'un Bafra ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken tırın çarptığı yaya ağır yaralandı.
Samsun'un Bafra ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken tırın çarptığı yaya ağır yaralandı.
Ethem Tufan (32) yönetimindeki 38 AK 747 plakalı tır, Samsun Sinop kara yolu Kavak Pınar Mahallesi'nde, yolun karşısına geçmeye çalışan Ahmet Keskin'e (80) çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan yaya, sağlık ekibince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tır şoförü ise gözaltına alındı.
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