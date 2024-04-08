Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 179. yıl dönümü kutlanıyor

Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 179. yıl dönümünde şehit polisler mezarları başında anıldı.

Asri ve Kıranköy mezarlıklarında bulunan polis şehitlikleri ziyaret edildi. Ziyaretin ardından şehit mezarlarına karanfil bırakıldı, İstiklal Marşı okundu, şehitler için Kur'an-ı Kerim tilavetinde bulunuldu ve dua edildi.

Kıranköy polis şehitliğindeki anı defterini imzalayan Samsun İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, yaptığı konuşmada, "Aziz şehitlerimiz, Türk Polis Teşkilatımızın 179. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun. Kurtuluş Savaşı'nın ilk adımının atıldığı şehrimizde huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmalarımız aralıksız devam edecektir. Şehit bayraktır, vatandır, bağımsızlıktır. Emniyet teşkilatı personelimiz bu inanç ve kararlılıkla görevini yapmaya devam edecektir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, şehit ve gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum. Ruhları şad olsun." dedi.