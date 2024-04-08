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        Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 179. yıl dönümü kutlanıyor

        Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 179. yıl dönümünde şehit polisler mezarları başında anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2024 - 16:27 Güncelleme: 08.04.2024 - 16:27
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        Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 179. yıl dönümü kutlanıyor
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        Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 179. yıl dönümünde şehit polisler mezarları başında anıldı.

        Asri ve Kıranköy mezarlıklarında bulunan polis şehitlikleri ziyaret edildi. Ziyaretin ardından şehit mezarlarına karanfil bırakıldı, İstiklal Marşı okundu, şehitler için Kur'an-ı Kerim tilavetinde bulunuldu ve dua edildi.

        Kıranköy polis şehitliğindeki anı defterini imzalayan Samsun İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, yaptığı konuşmada, "Aziz şehitlerimiz, Türk Polis Teşkilatımızın 179. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun. Kurtuluş Savaşı'nın ilk adımının atıldığı şehrimizde huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmalarımız aralıksız devam edecektir. Şehit bayraktır, vatandır, bağımsızlıktır. Emniyet teşkilatı personelimiz bu inanç ve kararlılıkla görevini yapmaya devam edecektir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, şehit ve gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum. Ruhları şad olsun." dedi.

        Törene, Samsun Vali Yardımcısı Abdulkadir Demir, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar, Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı Karadeniz Bölge Başkanı Bilal Erimşehit, şehit yakınları, gaziler, emniyet teşkilatı mensupları ve protokol üyeleri katıldı.

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