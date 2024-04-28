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        Samsun'da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2024 - 22:00 Güncelleme: 28.04.2024 - 22:02
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        Samsun'da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı
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        Samsun’un Bafra ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.

        Kemalpaşa Mahallesi Evliya Çelebi Sokak'ta Edanur Semiz yönetimindeki (27) 55 AHB 319 plakalı otomobille Mahmut Büyükkeskin’in (35) kullandığı 55 ANC 236 plakalı motosiklet çarpıştı.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı motosiklet sürücüsü sağlık ekibince, Bafra Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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