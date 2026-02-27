Canlı
        Samsunspor-Shkendija maçının ardından

        Samsunspor-Shkendija maçının ardından

        UEFA Konferans Ligi son 16 play-off aşaması rövanş maçında Shkendija'yı 4-0 yenen ve tur atlayan Samsunspor'un teknik direktörü Thorsten Fink, tarihi bir başarı elde ettiklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2026 - 00:01
        Samsunspor-Shkendija maçının ardından

        UEFA Konferans Ligi son 16 play-off aşaması rövanş maçında Shkendija'yı 4-0 yenen ve tur atlayan Samsunspor'un teknik direktörü Thorsten Fink, tarihi bir başarı elde ettiklerini söyledi.


        Fink, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyuncularını tebrik etti.

        Ülke puanı katkıda bulunduklarını anlatan Fink, "Tarihi bir başarı elde ettik. Galatasaray da biz de ülke puanına katkıda bulunduk. Hoca olarak ben bu galibiyetten ötürü mutluyum. İlk yarı açıkçası en iyi performansımızı gösteremedik. Tabii gol yememeye de dikkat ettik. Birinci golden sonra oyunun kilidini açtık diyebiliriz. Daha sonrasında daha hızlı bir şekilde oynamaya başladık ve pas kalitemiz de gayet iyiydi ve rakibimize de herhangi bir fırsat vermedik. Küçük de olsa bir şans vermedik ikinci yarıda rakibimize. Sadece şuan kurayı dört gözle beklediğimizi söyleyebiliriz. Takımımızda Konferans Ligi'nin en skorer oyuncusu da bulunuyor; Marius. Tabii biraz riskliydi açıkçası iki forvetle oynamak ama o riski almak istemiştik, kazanmak istemiştik. 4-0 kazanmak da açıkçası çok daha iyiydi." diye konuştu.

        Samsunspor'un geçen yılı iyi geçirdiğini hatırlatan Fink, "Bu yıl takımızda hiç Avrupa'da oynamamış oyuncular da var. Bazı genç oyuncularımız da var. Ritmi farklı olan oyuncularımız da var aynı zamanda. Her zaman özeldir tabii bu durumlarda göreve gelmek. Her zaman daha iyisi olmak istenir. Daha iyi oynamak istiyoruz ve insanlar her zaman sizden daha iyisini beklerler. Bence kulüp geçmişte çok doğru işler yaptı. Belki şampiyon olmadı ama sonuç olarak 7. sıradayız. Türkiye'de beklentilerin çok yüksek olduğunu zaten biliyorum her zaman. Bence kulüp çok iyi, çok doğru işler yapıyor. Şimdi gidebildiğimiz kadar Konferans Ligi'nde ileriye gitmek istiyoruz. Her şey mümkün. Ben tecrübeli bir hocayım ve bu durumlarla nasıl başa çıkmam gerektiğini biliyorum ve bir planım var. Bu planlar doğrultusunda da neleri daha iyi yapabiliriz, bunları oyuncularıma aşılamaya çalışıyorum ve dört gözle bir sonraki karşılaşmayı bekliyorum." şeklinde konuştu.

        Bir sonraki turdaki rakipleri İspanyol ekibi Rayo Vallecano ve Ukrayna'dan Shakhtar Donetsk takımı hakkında da konuşan Fink, "Elbette kurayı bekleyeceğiz. Rayo Vallecano ve Shakhtar Donetsk rakibimiz olabilir. Kim olacağını şu an bilmiyoruz. Ama iki rakip de güçlü olacaktır. Tabii favori olmayacağız belki de ama sürprizi gerçekleştirebiliriz. İki takıma karşı oynayacak olmaktan ötürü de mutlu olduğumu belirtmem gerekiyor. Ama hedefimiz tabi o turu da geçmek olacaktır." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

