Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Haberleri

        MHP Havza ilçe yönetiminden kırsal mahalle ziyaretleri

        MHP Havza İlçe Başkanı İbrahim Yüksel ve yönetim kurulu üyeleri "Hayırlı Günler Komşum, Derdin Derdimizdir" programı kapsamında ramazan ayında da kırsal mahallelere ziyaretlerini sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2026 - 22:50 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        MHP Havza ilçe yönetiminden kırsal mahalle ziyaretleri

        MHP Havza İlçe Başkanı İbrahim Yüksel ve yönetim kurulu üyeleri “Hayırlı Günler Komşum, Derdin Derdimizdir” programı kapsamında ramazan ayında da kırsal mahallelere ziyaretlerini sürdürüyor.

        Ziyaretler kapsamında Yüksel ve beraberindekiler, Kocapınar Mahallesi'nde düzenlenen iftar programına katıldı.

        MHP Havza İlçe Başkanı İbrahim Yüksel, iftar sonrası mahalle muhtarı Seyfi Kaya ve mahalle sakinleri ile bir araya gelerek sohbet etti.

        Yüksel, "Hayırlı Günler Komşum, Derdiniz Derdimizdir” sohbetleri kapsamında Muhtar Kaya’nın daveti ile Kocapınar Mahallesi sakinlerine misafir olduklarını ifade ederek, "Samimiyetin, muhabbetin ve kardeşliğin en güzel örneklerinden birine şahitlik ettiğimiz bu anlamlı buluşma, birlik ve beraberliğimizi arttırmaya vesile olsun. Her zaman önceliğimiz ülkemiz. Rabbim mübarek ramazan ayının hürmetine azımızı arttırmayı, arttırdığımızı paylaşmayı nasip etsin. Gönüller bir, sofralar bereketli, davamız daim olsun. Sevdamız Havza, davamız Türk Milleti." dedi.

        Programa MHP Havza İlçe Başkan Yardımcısı Ertuğrul Gazi Gedik, yönetim kurulu üyeleri ve Meclis Üyesi Ersin Şener de katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        ABD-İran müzakerelerinin 3. turu sona erdi
        ABD-İran müzakerelerinin 3. turu sona erdi
        Samsunspor, Konferans Ligi'nde son 16'da!
        Samsunspor, Konferans Ligi'nde son 16'da!
        Son hafta 410 milyon dolarlık alım
        Son hafta 410 milyon dolarlık alım
        Fenerbahçe'nin 11'i belli oldu!
        Fenerbahçe'nin 11'i belli oldu!
        "Türk futbolu için çok değerli"
        "Türk futbolu için çok değerli"
        Vapur tekneye çarpınca denize düştü!
        Vapur tekneye çarpınca denize düştü!
        Yıldız Tilbe'nin 2'nci çadır kenti açıldı
        Yıldız Tilbe'nin 2'nci çadır kenti açıldı
        Mesut Özil'den HT Spor'a özel açıklamalar!
        Mesut Özil'den HT Spor'a özel açıklamalar!
        "Önce sen vur sonra biz gerekçe bulalım"
        "Önce sen vur sonra biz gerekçe bulalım"
        NYT: ABD askeri saldırının İran'ı nükleer programdan vazgeçireceğinden şüpheli
        NYT: ABD askeri saldırının İran'ı nükleer programdan vazgeçireceğinden şüpheli
        MSB'den düşen F-16 ile ilgili açıklama
        MSB'den düşen F-16 ile ilgili açıklama
        Ramazan Günlüğü 8. Bölüm
        Ramazan Günlüğü 8. Bölüm
        "Osimhen, düşleri söndürdü!"
        "Osimhen, düşleri söndürdü!"
        AYM Başkanı Özkaya'dan kritik mesajlar
        AYM Başkanı Özkaya'dan kritik mesajlar
        Data merkezi ve maden yatırımı yapacak
        Data merkezi ve maden yatırımı yapacak
        Tatlıses'e oğlu İdo'dan destek
        Tatlıses'e oğlu İdo'dan destek
        Hareket etmiyor, spor yapmıyoruz
        Hareket etmiyor, spor yapmıyoruz
        Türkiye’nin en zengin 10 insanı belli oldu
        Türkiye’nin en zengin 10 insanı belli oldu
        G.Saray'a Devler Ligi'nden dev gelir!
        G.Saray'a Devler Ligi'nden dev gelir!

        Benzer Haberler

        UEFA Konferans Ligi: Samsunspor: 4 - Shkendija: 0 (Maç sonucu)
        UEFA Konferans Ligi: Samsunspor: 4 - Shkendija: 0 (Maç sonucu)
        Futbol: UEFA Konferans Ligi
        Futbol: UEFA Konferans Ligi
        UEFA Konferans Ligi: Samsunspor: 0 - Shkendija: 0 (İlk yarı)
        UEFA Konferans Ligi: Samsunspor: 0 - Shkendija: 0 (İlk yarı)
        UEFA Konferans Ligi: Samsunspor: 0 - Shkendija: 0 (Maç devam ediyor)
        UEFA Konferans Ligi: Samsunspor: 0 - Shkendija: 0 (Maç devam ediyor)
        Samsunspor-Shkendija
        Samsunspor-Shkendija
        Samsun'da 2 çocuğun ölümüne sebep olan sürücünün yargılanmasına başlandı
        Samsun'da 2 çocuğun ölümüne sebep olan sürücünün yargılanmasına başlandı