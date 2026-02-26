MHP Havza ilçe yönetiminden kırsal mahalle ziyaretleri

MHP Havza İlçe Başkanı İbrahim Yüksel ve yönetim kurulu üyeleri “Hayırlı Günler Komşum, Derdin Derdimizdir” programı kapsamında ramazan ayında da kırsal mahallelere ziyaretlerini sürdürüyor.



Ziyaretler kapsamında Yüksel ve beraberindekiler, Kocapınar Mahallesi'nde düzenlenen iftar programına katıldı.



MHP Havza İlçe Başkanı İbrahim Yüksel, iftar sonrası mahalle muhtarı Seyfi Kaya ve mahalle sakinleri ile bir araya gelerek sohbet etti.



Yüksel, "Hayırlı Günler Komşum, Derdiniz Derdimizdir” sohbetleri kapsamında Muhtar Kaya’nın daveti ile Kocapınar Mahallesi sakinlerine misafir olduklarını ifade ederek, "Samimiyetin, muhabbetin ve kardeşliğin en güzel örneklerinden birine şahitlik ettiğimiz bu anlamlı buluşma, birlik ve beraberliğimizi arttırmaya vesile olsun. Her zaman önceliğimiz ülkemiz. Rabbim mübarek ramazan ayının hürmetine azımızı arttırmayı, arttırdığımızı paylaşmayı nasip etsin. Gönüller bir, sofralar bereketli, davamız daim olsun. Sevdamız Havza, davamız Türk Milleti." dedi.



Programa MHP Havza İlçe Başkan Yardımcısı Ertuğrul Gazi Gedik, yönetim kurulu üyeleri ve Meclis Üyesi Ersin Şener de katıldı.

