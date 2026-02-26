Futbol: UEFA Konferans Ligi
Giriş: 26.02.2026 - 21:42 Güncelleme:
Stat:SamsunYeni 19 Mayıs
Hakemler: Simone Sozza, Davide Imperiale, Alessio Berti (İtalya)
Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Ntcham, Assoumou, Holse, Moundilmadji, Ndiaye
Shkendija: Gaye, Trumçi, Fetai, Meliqi, Webster, Islami, Zejnullai, Spahiu, Tamba, Latifi, Moubeti
Sarı kartlar: Dk. 28 Zejnullai, Dk. 36 Tamba (Shkendija)
SAMSUN
