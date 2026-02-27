Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Haberleri

        Samsunspor-Shkendija maçının ardından

        UEFA Konferans Ligi son 16 play-off aşaması rövanş maçında Shkendija'yı 4-0 yenerek tur atlayan Samsunspor'un futbol direktörü Fuat Çapa, Avrupa'da son 16'ya kaldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2026 - 00:02 Güncelleme:
        Samsunspor-Shkendija maçının ardından

        UEFA Konferans Ligi son 16 play-off aşaması rövanş maçında Shkendija'yı 4-0 yenerek tur atlayan Samsunspor'un futbol direktörü Fuat Çapa, Avrupa'da son 16'ya kaldıkları için mutlu olduklarını söyledi.


        Çapa, maç sonrası gazetecilere açıklamasında, özellikle maçın ikinci yarısında iyi oynadıklarını belirterek "Son haftalarda beklentinin altındaydık. Aldığımız 4-0'lık galibiyet çok güzel oldu. Umarım bundan sonra oynayacağımız karşılaşmalara da yansır. Avrupa'da son 16'ya kalmak çok sevindirici." dedi.

        Ligde beklentin altında kaldıklarına dikkati çeken Çapa, "Daha önümüzde yeterli hafta var. Bunu en iyi şekilde değerlendirip, bundan sonraki hedefleri de belirleyerek ligdeki durumumuz netleşecek. Ondan sonra artık hem gelecek sezonun planlaması, hem Avrupa kupaları, hem Türkiye kupasında iddialı devam etmek istiyoruz. Stada gelip bizi destekleyenlere teşekkür etmemiz gerekiyor. Ülke puanına katkı sağladık. Bu da bizim adımıza çok güzel. Dün Galatasaray'dan sonra inşallah bugün Fenerbahçe de güzel sonuç alır. Onlar da ülke puanına katkı sağlamış olur. Sevindirici bir akşam oldu hem skor hem oyun olarak." değerlendirmesinde bulundu.

        Maçta iki gol kaydeden Samsunsporlu Marius Mouandilmadji, mutlu olduklarını vurgulayarak, "Attığım goller ve takımıma katkı sağladığım için çok mutluyum. Takım halinde de zaten son 16'ya kaldığımız için çok ama çok gururluyuz." diye konuştu.

        Mouandilmadji, lige odaklanacaklarını sözlerine ekledi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        ABD-İran müzakerelerinin 3. turu sona erdi
        ABD-İran müzakerelerinin 3. turu sona erdi
        Samsunspor, Konferans Ligi'nde son 16'da!
        Samsunspor, Konferans Ligi'nde son 16'da!
        Son hafta 410 milyon dolarlık alım
        Son hafta 410 milyon dolarlık alım
        "Türk futbolu için çok değerli"
        "Türk futbolu için çok değerli"
        Vapur tekneye çarpınca denize düştü!
        Vapur tekneye çarpınca denize düştü!
        Yıldız Tilbe'nin 2'nci çadır kenti açıldı
        Yıldız Tilbe'nin 2'nci çadır kenti açıldı
        Mesut Özil'den HT Spor'a özel açıklamalar!
        Mesut Özil'den HT Spor'a özel açıklamalar!
        "Önce sen vur sonra biz gerekçe bulalım"
        "Önce sen vur sonra biz gerekçe bulalım"
        NYT: ABD askeri saldırının İran'ı nükleer programdan vazgeçireceğinden şüpheli
        NYT: ABD askeri saldırının İran'ı nükleer programdan vazgeçireceğinden şüpheli
        MSB'den düşen F-16 ile ilgili açıklama
        MSB'den düşen F-16 ile ilgili açıklama
        "Osimhen, düşleri söndürdü!"
        "Osimhen, düşleri söndürdü!"
        AYM Başkanı Özkaya'dan kritik mesajlar
        AYM Başkanı Özkaya'dan kritik mesajlar
        Data merkezi ve maden yatırımı yapacak
        Data merkezi ve maden yatırımı yapacak
        Tatlıses'e oğlu İdo'dan destek
        Tatlıses'e oğlu İdo'dan destek
        Hareket etmiyor, spor yapmıyoruz
        Hareket etmiyor, spor yapmıyoruz
        22.3 milyar Euro yıllık zarar açıkladı
        22.3 milyar Euro yıllık zarar açıkladı
        Türkiye’nin en zengin 10 insanı belli oldu
        Türkiye’nin en zengin 10 insanı belli oldu
        G.Saray'a Devler Ligi'nden dev gelir!
        G.Saray'a Devler Ligi'nden dev gelir!

        Benzer Haberler

        Samsunspor-Shkendija maçının ardından
        Samsunspor-Shkendija maçının ardından
        Thorsten Fink: "Galibiyetten dolayı mutluyuz, kurayı dört gözle bekliyoruz"
        Thorsten Fink: "Galibiyetten dolayı mutluyuz, kurayı dört gözle bekliyoruz"
        Jeton Bekjiri: "Böyle bir sonuç beklemiyordum"
        Jeton Bekjiri: "Böyle bir sonuç beklemiyordum"
        Samsunspor-Shkendija maçının ardından
        Samsunspor-Shkendija maçının ardından
        Samsunspor - Shkendija: 4-0
        Samsunspor - Shkendija: 4-0
        MHP Havza ilçe yönetiminden kırsal mahalle ziyaretleri
        MHP Havza ilçe yönetiminden kırsal mahalle ziyaretleri