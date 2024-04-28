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        Red Bull Four 2 Score Futbol Turnuvası'nın Türkiye finali, Samsun'da yapıldı

        Red Bull tarafından düzenlenen Red Bull Four 2 Score Futbol Turnuvası'nın Türkiye finali Samsun'da gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2024 - 21:40 Güncelleme: 28.04.2024 - 21:40
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        Red Bull Four 2 Score Futbol Turnuvası'nın Türkiye finali, Samsun'da yapıldı
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        Red Bull tarafından düzenlenen Red Bull Four 2 Score Futbol Turnuvası'nın Türkiye finali Samsun'da gerçekleştirildi.

        Batı Park'ta Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen finalde Adana, Konya ve Samsun'daki eleme maçlarının ardından en iyi altı amatör takım karşı karşıya geldi.

        Red Bull Four 2 Score sunucusu Erçin Ekrem Gültakan, AA muhabirine yaptığı açıklamada 48 takımın organizasyona katıldığını dile getirdi. Turnuvanın heyecanlı bir şekilde devam ettiğini dile getiren Gültakan, "Eylül ayında Almanya'nın Leipzig şehrinde Dünya Şampiyonası gerçekleşecek. Burada bir takım ülkemizi temsil edecek. Aynı zamanda da orada Türkiye şampiyonu olan takım Red Bull'un Leipzig futbol takımıyla tanışma, maçını izleme ve 5 gün boyunca 27 farklı ülkeden takımlarla tanışma imkanı yakalayacak. Onları muhteşem bir 5 günlük deneyim bekliyor. Şimdiden gidecek olan arkadaşlara orada keyifli zamanlar diliyoruz." diye konuştu.

        Organizasyonda Futbolun Çavuşları rakibi Fıkıntı'yı 3-0 yenerek birinci oldu ve Almanya'da gerçekleştirilecek Red Bull Four 2 Score Dünya Finali'ne katılma hakkı kazandı.

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