Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da kenevirden üretilen çantalar ABD'den alıcı buldu

        Samsun'da kenevirden üretilen çantalar Amerika Birleşik Devletleri'nden (ABD) alıcı buldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2024 - 15:45 Güncelleme: 28.04.2024 - 15:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da kenevirden üretilen çantalar ABD'den alıcı buldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsun'da kenevirden üretilen çantalar Amerika Birleşik Devletleri'nden (ABD) alıcı buldu.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Samsun Büyükşehir Belediyesine ait Kenevir ve İpek Dokuma Atölyesi'nde üretilen el yapımı kenevir çantalar Amerika'ya gönderildi.

        Kenevir ve ipek dokumacılığı üzerine eğitim aldıktan sonra atölyede çalışmaya başlayan kadınlar, Kenevir ve İpek Dokuma Atölyesi'nde kenevir ipliğini kullanarak el dokuma kumaşlar üretiyor.

        ABD'de ikamet eden bir iş insanı, Büyükşehir Belediyesi yetkililerine ulaşarak çantaları ABD'de satışa sunmak istediğini belirtti.

        Yapılan görüşmeler sonrasında talep doğrultusunda özel bir konseptle hazırlanan çantalar ABD'ye gönderilerek satışa sunuldu.

        Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, kenevirin kent için önemli bir tarım ürünü olduğunu belirterek "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019 yılında Vezirköprü ilçemizi 'Türkiye'nin kenevir ekim merkezi' olarak ilan etmesiyle birlikte kentimizde kenevir ile ilgili yapılan çalışmalar daha da hız kazandı. Kenevir üretiminin artırılması için şehrimizde tüm kurumlarımızın çalışmaları aralıksız sürüyor." ifadesini kullandı.

        El emeği ürünlere yoğun bir ilgi olduğunu aktaran Doğan, kadınların istihdama kazandırıldığı atölyede geleneksel keten dokumacılığını yaşatmaya devam ettiklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trafikte vahşet! Eşi ve çocuğunun gözü önünde öldürüldü
        Trafikte vahşet! Eşi ve çocuğunun gözü önünde öldürüldü
        Xavi'den Arda Güler sitemi
        Xavi'den Arda Güler sitemi
        TBMM'de anayasa mesaisi: Meclis Başkanı Kurtulmuş siyasi partileri ziyaret edecek
        TBMM'de anayasa mesaisi: Meclis Başkanı Kurtulmuş siyasi partileri ziyaret edecek
        TikTok fenomeni Om Fahad öldürüldü
        TikTok fenomeni Om Fahad öldürüldü
        Beşiktaş'ta zincirleme kaza! Yaralılar var
        Beşiktaş'ta zincirleme kaza! Yaralılar var
        TUR2024'ün kazananı Frank van den Broek
        TUR2024'ün kazananı Frank van den Broek
        Hayattan koparan hata: 14 yaşındaki Berat feci şekilde can verdi
        Hayattan koparan hata: 14 yaşındaki Berat feci şekilde can verdi
        İstanbul Yarı Maratonu'nda kazananlar belli oldu
        İstanbul Yarı Maratonu'nda kazananlar belli oldu
        Hayatta mı öldü mü? Veli Eren Atay'dan 288 gündür haber yok
        Hayatta mı öldü mü? Veli Eren Atay'dan 288 gündür haber yok
        Kendisini vuran husumetlisinden şikayetçi olmadı!
        Kendisini vuran husumetlisinden şikayetçi olmadı!
        Yorgandaki dikiş ipleri cinayeti aydınlattı!
        Yorgandaki dikiş ipleri cinayeti aydınlattı!
        Yazarlardan Beşiktaş yorumu
        Yazarlardan Beşiktaş yorumu
        Dünyada en fazla milyarder hangi şehirlerde?
        Dünyada en fazla milyarder hangi şehirlerde?
        Meteoroloji'den 3 uyarı birden!
        Meteoroloji'den 3 uyarı birden!
        ABD'deki Gazze protestoları müdahalelere rağmen sürüyor
        ABD'deki Gazze protestoları müdahalelere rağmen sürüyor
        Yazarlardan Fenerbahçe yorumu
        Yazarlardan Fenerbahçe yorumu
        'Veteran komedyen' polemiğine yanıt
        'Veteran komedyen' polemiğine yanıt
        İsrail basını: Netanyahu çok gergin
        İsrail basını: Netanyahu çok gergin
        "Şarkı patladı, kaset satmadı"
        "Şarkı patladı, kaset satmadı"
        3 felaket yeni bir hayat getirdi
        3 felaket yeni bir hayat getirdi

        Benzer Haberler

        Samsun'da vatandaşlar hafta sonunda güneşli havanın tadını çıkardı
        Samsun'da vatandaşlar hafta sonunda güneşli havanın tadını çıkardı
        Bafra'da narkotik ve asayiş uygulaması yapıldı
        Bafra'da narkotik ve asayiş uygulaması yapıldı
        Motosikletli kurye mendil satan çocuğa çarptı
        Motosikletli kurye mendil satan çocuğa çarptı
        Otomobiliyle çöp konteynerine çarpan polis memuru ve 2 çocuğu yaralandı; o...
        Otomobiliyle çöp konteynerine çarpan polis memuru ve 2 çocuğu yaralandı; o...
        Türkiye'de 8,5 milyon sahipsiz hayvan var
        Türkiye'de 8,5 milyon sahipsiz hayvan var
        Samsun'da "Sokak Hayvanlarına Güncel Bakış Paneli" düzenlendi
        Samsun'da "Sokak Hayvanlarına Güncel Bakış Paneli" düzenlendi