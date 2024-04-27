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        Samsun'da "Sokak Hayvanlarına Güncel Bakış Paneli" düzenlendi

        Samsun'da, "Sokak Hayvanlarına Güncel Bakış Paneli" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2024 - 18:10 Güncelleme: 27.04.2024 - 18:10
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        Samsun'da "Sokak Hayvanlarına Güncel Bakış Paneli" düzenlendi
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        Samsun'da, "Sokak Hayvanlarına Güncel Bakış Paneli" gerçekleştirildi.

        Samsun Eczacı Odası konferans salonunda düzenlenen panelin moderatörlüğünü Prof. Dr. Metin Eker yaptı.

        Belediye Veteriner Hekimler Derneği Başkanı Nurhan İşler, programda, Türkiye'de kayıtlı 2 milyon 300 bin sahipsiz hayvan bulunduğunu söyledi.

        Ne zaman varlıklarına müdahale edildiyse o zaman işin kontrolden çıktığı belirten İşler, "Daha önceleri de sahipsiz hayvanlar vardı ama bu kadar değillerdi. Dünya Sağlık Örgütünün şu andaki verilerine göre sahipsiz hayvan sayısı dünya nüfusunun yüzde 10'u olarak telaffuz ediyor. Yani Türkiye'de 8,5 milyon sahipsiz hayvan var. Bakanlığın açıkladığı sayı 2 milyon 300 bin ama bunlar kayıtlı olanlar." dedi.

        Türkiye'de sahipsiz hayvanların yakalanması için kullanılan ilaçların zayıf kaldığını anlatan İşler, şunları kaydetti:

        "Ne ile mücadele ettiğimizi bilmiyoruz. Ne ile mücadele ettiğimizi bilmediğimiz zaman, havanda su dövmekten başka şey değildir. Şimdi sahipsiz hayvanları kısırlaştırmada belediyelere görev verildi. Bu görev doğrultusunda hekim arkadaşlar son derece etkin çalışıyor ama bizim asıl sorunumuz bu hayvanların yakalanması. Bizler sahipsiz hayvanları yakalayamıyoruz. Bunun gerekçesi de şu anda halihazırda yakalamada kullanılan ilaçların dünyada ve ülkemizde kullanılanlarla aynı olmaması. Sokaklara bırakılan mamalar, bir hafta sonra kara sinek larvalarının yaşam alanını oluşturuyor. O kara sinek için de mücadele başlatıyoruz, yine kimyasal çalışmasına giriyoruz. Yerel yönetimlerin bu konuda gayretli olduğundan emin olmanızı istiyorum fakat sizlerin de bu konuda duyarlı olmamız gerekiyor."

        Sokakta kulağında küpesi bulunan hayvanın sağlıklı ve kontrollü hayvan olmadığına dikkati çeken İşler, "Bir hayvanımızı kısırlaştırdıktan sonra mikroçipini takıp kulağına küpesini taktıktan sonra hayvanı 7 yıl sonra aldığımızda artık sağlıklı değil." ifadesini kullandı.

        Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Didem Pekmezci ise Türkiye'de sahipsiz hayvanlara refah koşullarında veteriner hekimliği uygulamalarının değerlendirilmesi hakkında bilgi verdi.

        Panelde HAYTAP Samsun temsilcisi Gül Turan, avukat Kebire Birer Türk ve Samsun Emniyet Müdürlüğünden komiser Belma Yeşilyurt da sunum yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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