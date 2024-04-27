Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Motosikletli kurye mendil satan çocuğa çarptı

        SAMSUN'un İlkadım ilçesinde seyir halindeki motosikletli kurye, yolun karşısına geçmek isteyen yabancı uyruklu çocuğa çarptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.04.2024 - 19:09 Güncelleme: 27.04.2024 - 19:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Motosikletli kurye mendil satan çocuğa çarptı
        ABONE OL
        ABONE OL

        SAMSUN’un İlkadım ilçesinde seyir halindeki motosikletli kurye, yolun karşısına geçmek isteyen yabancı uyruklu çocuğa çarptı. Cadde üzerinde mendil sattığı öğrenilen çocuk, hastaneye kaldırıldı.

        ​Kaza, Samsun’un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi 19 Mayıs Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, kurye Muhammet Ali G.’nin kullandığı 55 ALS 615 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmek isteyen yabancı uyruklu çocuğa çarptı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Cadde üzerinde mendil sattığı öğrenilen çocuk, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Samsun Gazi Devlet Hastanesi’ne görülüp, tedavi altına alındı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Buse Naz Çakıroğlu, Avrupa şampiyonu!
        Buse Naz Çakıroğlu, Avrupa şampiyonu!
        Karşılaşmada müthiş heyecan!
        Karşılaşmada müthiş heyecan!
        Bulunan kemikler Korhan Berzeg'e ait çıktı
        Bulunan kemikler Korhan Berzeg'e ait çıktı
        Öğrenci midibüsü devrildi: 12 yaralı
        Öğrenci midibüsü devrildi: 12 yaralı
        Köpeğiyle yürüyüşe çıktı, cansız bedeni bulundu
        Köpeğiyle yürüyüşe çıktı, cansız bedeni bulundu
        O anlar kamerada! 2 kişiyi bıçaklayan saldırgan vurularak yakalandı!
        O anlar kamerada! 2 kişiyi bıçaklayan saldırgan vurularak yakalandı!
        Belçika'daki olaylarda PKK/KCK izi
        Belçika'daki olaylarda PKK/KCK izi
        Ali Koç: Fenerbahçe herkesin önündedir
        Ali Koç: Fenerbahçe herkesin önündedir
        ABD'de üniversitelerde Filistin'e destek: Öğrenciler engel tanımıyor
        ABD'de üniversitelerde Filistin'e destek: Öğrenciler engel tanımıyor
        Anadolu'da kırkikindi zamanı!
        Anadolu'da kırkikindi zamanı!
        Asgari ücret açıklaması
        Asgari ücret açıklaması
        Akşener'den açıklamalar: Son kez konuşuyorum
        Akşener'den açıklamalar: Son kez konuşuyorum
        Sharon Stone'un gözyaşları
        Sharon Stone'un gözyaşları
        30'larında duruyor ama 60 yaşında! Kainat güzeli seçildi
        30'larında duruyor ama 60 yaşında! Kainat güzeli seçildi
        Eski ve yeni sevgilisi aynı karede
        Eski ve yeni sevgilisi aynı karede
        Benimsenmesi gereken 10 Z Kuşağı stili
        Benimsenmesi gereken 10 Z Kuşağı stili
        2024 yazının merakla beklenen 12 filmi
        2024 yazının merakla beklenen 12 filmi
        Bakan Şimşek'ten KDV açıklaması
        Bakan Şimşek'ten KDV açıklaması
        Hamburgeri ABD'ye kaptıran Almanya'nın gözü dönerde mi?
        Hamburgeri ABD'ye kaptıran Almanya'nın gözü dönerde mi?
        Özgüven ve güzelliğin yeni sembolü! Gurur duyuyorlar
        Özgüven ve güzelliğin yeni sembolü! Gurur duyuyorlar

        Benzer Haberler

        Otomobiliyle çöp konteynerine çarpan polis memuru ve 2 çocuğu yaralandı; o...
        Otomobiliyle çöp konteynerine çarpan polis memuru ve 2 çocuğu yaralandı; o...
        Türkiye'de 8,5 milyon sahipsiz hayvan var
        Türkiye'de 8,5 milyon sahipsiz hayvan var
        Samsun'da "Sokak Hayvanlarına Güncel Bakış Paneli" düzenlendi
        Samsun'da "Sokak Hayvanlarına Güncel Bakış Paneli" düzenlendi
        Samsun'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Samsun'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan'dan İlkadım Belediye Başkanı Kur...
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan'dan İlkadım Belediye Başkanı Kur...
        Evde tabanca, mermi ve bıçaklar ele geçirildi; 2 gözaltı
        Evde tabanca, mermi ve bıçaklar ele geçirildi; 2 gözaltı