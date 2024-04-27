Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Samsun'un Atakum ilçesinde devrilen otomobildeki polis memuru ile 2 çocuğu yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2024 - 17:54 Güncelleme: 27.04.2024 - 17:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsun'un Atakum ilçesinde devrilen otomobildeki polis memuru ile 2 çocuğu yaralandı.

        Samsun Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru H.B'nin kullandığı 55 BS 542 plakalı otomobil, Denizevleri Mahallesi Esenevler Tramvay Durağı yakınlarında çöp konteynerine çarparak devrildi.

        Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan çocukları F.B. (9) ve K.B. (1), ilçedeki özel hastaneye kaldırıldı.

        Kaza, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bulunan kemikler Korhan Berzeg'e ait çıktı
        Bulunan kemikler Korhan Berzeg'e ait çıktı
        O anlar kamerada! 2 kişiyi bıçaklayan saldırgan vurularak yakalandı!
        O anlar kamerada! 2 kişiyi bıçaklayan saldırgan vurularak yakalandı!
        Ali Koç: Fenerbahçe herkesin önündedir
        Ali Koç: Fenerbahçe herkesin önündedir
        Anadolu'da kırkikindi zamanı!
        Anadolu'da kırkikindi zamanı!
        Asgari ücret açıklaması
        Asgari ücret açıklaması
        İspanya'da gündem Arda Güler
        İspanya'da gündem Arda Güler
        Akşener'den açıklamalar: Son kez konuşuyorum
        Akşener'den açıklamalar: Son kez konuşuyorum
        Sharon Stone'un gözyaşları
        Sharon Stone'un gözyaşları
        30'larında duruyor ama 60 yaşında! Kainat güzeli seçildi
        30'larında duruyor ama 60 yaşında! Kainat güzeli seçildi
        Eski ve yeni sevgilisi aynı karede
        Eski ve yeni sevgilisi aynı karede
        Arazi kavgasında polis memuru ağabeyine kıydı!
        Arazi kavgasında polis memuru ağabeyine kıydı!
        Titanik'teki en zengin adamdan çıkan saat açık artırmada!
        Titanik'teki en zengin adamdan çıkan saat açık artırmada!
        İşte derbinin 11'leri...
        İşte derbinin 11'leri...
        OtoTekno'nun yeni bölümü Pazar günü yayında
        OtoTekno'nun yeni bölümü Pazar günü yayında
        Benimsenmesi gereken 10 Z Kuşağı stili
        Benimsenmesi gereken 10 Z Kuşağı stili
        2024 yazının merakla beklenen 12 filmi
        2024 yazının merakla beklenen 12 filmi
        Bakan Şimşek'ten KDV açıklaması
        Bakan Şimşek'ten KDV açıklaması
        Kafe-restorana KDV ayarlaması
        Kafe-restorana KDV ayarlaması
        Hamburgeri ABD'ye kaptıran Almanya'nın gözü dönerde mi?
        Hamburgeri ABD'ye kaptıran Almanya'nın gözü dönerde mi?
        Özgüven ve güzelliğin yeni sembolü! Gurur duyuyorlar
        Özgüven ve güzelliğin yeni sembolü! Gurur duyuyorlar

        Benzer Haberler

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan'dan İlkadım Belediye Başkanı Kur...
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan'dan İlkadım Belediye Başkanı Kur...
        Evde tabanca, mermi ve bıçaklar ele geçirildi; 2 gözaltı
        Evde tabanca, mermi ve bıçaklar ele geçirildi; 2 gözaltı
        Ayakkabısına gizlediği uyuşturucuyla yakalandı
        Ayakkabısına gizlediği uyuşturucuyla yakalandı
        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir zanlı yakalandı
        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir zanlı yakalandı
        Samsun'da ahırdaki 12 buzağı ile 1 oğlak saldırgan hayvanlarca öldürüldü
        Samsun'da ahırdaki 12 buzağı ile 1 oğlak saldırgan hayvanlarca öldürüldü
        Yaban hayvanı uzmanı veterinerler tedavinin her aşamasında hayvanlarla ilgi...
        Yaban hayvanı uzmanı veterinerler tedavinin her aşamasında hayvanlarla ilgi...