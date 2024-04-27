Yaban hayvanı uzmanı veterinerler tedavinin her aşamasında hayvanlarla ilgileniyor

VEYSEL ALTUN - Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Veteriner Fakültesi Yabani Hayvan Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hatice Özlem Nisbet, "Evcil hayvanları tedavi edip sahiplerine teslim ediyoruz ama yaban hayvanlarında böyle bir şansımız yok. Teşhis, tedavi, gerekirse operasyonlarını yapıyoruz, bakım sürecinde bunlarla ilgilenebilecek tek merci biziz." dedi.

Nisbet, AA muhabirine, dünyadaki zoonoz (hayvanlardan insanlara bulaşan) hastalıkların birçoğunun yaban hayvanlarından bulaştığını, kuş gribi, domuz gribi, Kovid-19 gibi hastalıkların temeline bakıldığında yabani hayvanlardan kaynaklandığını belirterek, bu tür konularda bulaşıcı bir şey tespit edildiğinde gerekli mercilere bildirdiklerini söyledi.

Hayvan temelli hastalıklarda yaban hayvanlarını tedavi eden veterinerlerin daha fazla dikkat etmesi gerektiğini vurgulayan Nisbet, "Rehabilite bölgemize girdiğimizde muayenelerimizi yaparken eldiven ve maskelerimizi takıyoruz. Kendimizi korumamız, onları korumamız kadar önemli." ifadesini kullandı.

Yaban hayvanlarının tedavisinde en büyük zorluğun bu hayvanların sahibi bulunmaması olduğuna işaret eden Nisbet, "Evcil hayvanları tedavi edip sahiplerine teslim ediyoruz ama yaban hayvanlarında böyle bir şansımız yok. Teşhis, tedavi, gerekirse operasyonlarını yapıyoruz, bakım sürecinde bunlarla ilgilenebilecek tek merci biziz. Tüm bakım süreçlerini bizimle geçiriyorlar." diye konuştu.