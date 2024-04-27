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        Samsun'da evde çıkan yangın söndürüldü

        Samsun'un Bafra ilçesinde evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2024 - 09:49 Güncelleme: 27.04.2024 - 09:50
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        Samsun'da evde çıkan yangın söndürüldü
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        Samsun'un Bafra ilçesinde evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

        Alınan bilgiye göre, Balıklar Mahallesi Karaaslan Camisi karşısında, Ramazan D'ye ait tek katlı müstakil evde yangın çıktı.

        112 Acil Çağrı Merkezi’nden yapılan ihbar üzerine yangın yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangının elektrik kontağı sonucu çıktığı tahmin edilirken, evde hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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