Samsun'da minik öğrenciler trafik bilinci için eğitim aldı

Çocuklar, trafik parkında trafik polisleri eşliğinde akülü arabaları sürerek pratik yapma fırsatı buldu. Trafik ışıklarında durmayı, yayalara yol vermeyi ve trafikteki temel kuralları uygulamalı olarak deneyimleyen öğrenciler, trafik bilincini daha iyi kavradı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü tarafından görevlendirilen trafik polisleri eşliğinde gerçekleştirilen eğitimde, minik öğrenciler trafik kurallarını uygulamalı olarak öğrendi.

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