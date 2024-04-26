Samsun'da minik öğrenciler trafik bilinci için eğitim aldı
Samsun'un İlkadım ilçesinde bulunan Çocuk Trafik Parkı'nda 15 minik öğrenci, uygulamalı eğitim aldı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde bulunan Çocuk Trafik Parkı'nda 15 minik öğrenci, uygulamalı eğitim aldı.
Çocuklara küçük yaşta trafik bilinci kazandırmak amacıyla oluşturulan Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda, Tekkeköy Kerimbey İlkokulu ve anasınıfı öğrencilerine eğitim verildi.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü tarafından görevlendirilen trafik polisleri eşliğinde gerçekleştirilen eğitimde, minik öğrenciler trafik kurallarını uygulamalı olarak öğrendi.
Çocuklar, trafik parkında trafik polisleri eşliğinde akülü arabaları sürerek pratik yapma fırsatı buldu. Trafik ışıklarında durmayı, yayalara yol vermeyi ve trafikteki temel kuralları uygulamalı olarak deneyimleyen öğrenciler, trafik bilincini daha iyi kavradı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.