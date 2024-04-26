Samsun'da çiçek açan kanola, tarlaları sarıya bürüdü

Samsun'un Havza ilçesinde kanola bitkisinin çiçek açmasıyla tarlalar, adeta sarıya boyandı.

İlçede ilk olarak 1994 yılında 100 dekarda ekilen kanolanın üretim alanı, özellikle 2022'den itibaren arttı.

Bu yıl ilçede 4 bini aşkın dekarda ekildiği tahmin edilen kanolanın çiçek açmasıyla, tarlalar sarıya büründü.

Havza Buğday Pazarı Derneği Başkanı Sencer Gedik, AA muhabirine, kanolanın ilçede ilk olarak 1994'te ailesi tarafından ekildiğini söyledi.

O dönem bölgede pazar imkanı kısıtlı olduğundan üretimlerinin sürmediğini belirten Gedik, son yıllarda ise kanola üretiminin arttığını dile getirdi.

Geçen yıl kendisinin de 10 farklı tohumla 500 dekarda kanola ekimi yaptığına işaret eden Gedik, "Dekar başına 350 kilogram verim aldık. Geçen yıl Havza genelinde 2 bin 200 dekarda ekim yapıldı. Bu yıl bu rakamın iki katına çıktığını tahmin ediyorum. Kuraklığa göre geçen seneki verimi yakalayacağımızı düşünüyorum. Bitki, Havza'ya uyum sağladı." dedi.

Kanolanın kuraklığa karşı direncinin diğer bitkilere göre daha fazla olduğuna dikkati çeken Gedik, "Buğday Pazarı olarak üreticinin ürününü alıyoruz. Ürünle ilgili pazar sıkıntısı yok. Bitkinin ekim alanının artırılması konusunda İl ve İlçe Tarım ve Orman müdürlüklerinin önemli destekleri oldu. Kanola, Havza'da tarımsal destekleme kapsamına alındı." diye konuştu.