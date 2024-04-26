Polis, fuhşa zorlanan 6 kadını kurtardı; 3 gözaltı

SAMSUN’da polisin düzenlediği operasyonda fuhşa zorlanan 6 kadın kurtarıldı, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği fuhuş operasyonunda Kırgızistan uyruklu M.A. ile Türk vatandaşı E.Y. ve H.G. gözaltına alındı. Operasyonda M.A. tarafından Asya ülkelerinden getirilip, fuhşa zorlandığı belirlenen 6 kadın da kurtarıldı. Kadınlar, ülkelerine gönderilmek üzere Samsun İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi. Şüpheliler ise işlemleri için emniyete götürüldü.