Samsun'da trafik kuralları ve yaya önceliği hakkında bilgilendirme yapıldı

Yaya ve sürücülere yönelik bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetlerinin yıl boyunca devam edeceği belirtildi.

Bu kapsamda ekipler tarafından çeşitli bölgelerde 227 araç sürücüsü ve 304 yayaya broşür dağıtıldı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, trafik kazalarının meydana gelmesine sebep olan kural ihlalleri ve yaya önceliği bilincinin oluşturulması amacıyla bilgilendirme yapıldı.

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