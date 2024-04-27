AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan'dan İlkadım Belediye Başkanı Kurnaz'a ziyaret

Karaaslan, daha sonra İlkadım ilçesinde esnaf ziyareti yaptı.

Ziyarette AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Rabia Bay Keser, İlkadım İlçe Başkanı Ersin Kasap ile partililer de katıldı.

Kurnaz ise belediye hizmetleri hakkında bilgi vererek, "İlkadım ilçemizin daha da güzelleşmesi, gelişmesi ve eksiklerinin giderilmesi için hemen çalışmaya başladık." dedi.

Ziyarette Karaaslan, İlkadım ilçesinin Samsun'un en büyük ilçesi olduğunu hatırlattı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde İlkadım Belediye Başkanı seçilen İhsan Kurnaz'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

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