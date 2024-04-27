Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan'dan İlkadım Belediye Başkanı Kurnaz'a ziyaret

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde İlkadım Belediye Başkanı seçilen İhsan Kurnaz'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2024 - 16:18 Güncelleme: 27.04.2024 - 16:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan'dan İlkadım Belediye Başkanı Kurnaz'a ziyaret
        ABONE OL
        ABONE OL

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde İlkadım Belediye Başkanı seçilen İhsan Kurnaz'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

        Ziyarette Karaaslan, İlkadım ilçesinin Samsun'un en büyük ilçesi olduğunu hatırlattı.

        AK Parti belediyeciliği ile İlkadım'ın gelişerek büyüyeceğini anlatan Karaaslan, Kurnaz'a görevinde başarılar diledi.

        Kurnaz ise belediye hizmetleri hakkında bilgi vererek, "İlkadım ilçemizin daha da güzelleşmesi, gelişmesi ve eksiklerinin giderilmesi için hemen çalışmaya başladık." dedi.

        Ziyarette AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Rabia Bay Keser, İlkadım İlçe Başkanı Ersin Kasap ile partililer de katıldı.

        Karaaslan, daha sonra İlkadım ilçesinde esnaf ziyareti yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        O anlar kamerada! 2 kişiyi bıçaklayan saldırgan vurularak yakalandı!
        O anlar kamerada! 2 kişiyi bıçaklayan saldırgan vurularak yakalandı!
        Asgari ücret açıklaması
        Asgari ücret açıklaması
        İspanya'da gündem Arda Güler
        İspanya'da gündem Arda Güler
        Akşener'den açıklamalar: Son kez konuşuyorum
        Akşener'den açıklamalar: Son kez konuşuyorum
        Eski ve yeni sevgilisi aynı karede
        Eski ve yeni sevgilisi aynı karede
        İstanbul'da dehşet! 5 yaşındaki çocuk parkta su birikintisinde can verdi!
        İstanbul'da dehşet! 5 yaşındaki çocuk parkta su birikintisinde can verdi!
        30'larında duruyor ama 60 yaşında! Kainat güzeli seçildi
        30'larında duruyor ama 60 yaşında! Kainat güzeli seçildi
        Arazi kavgasında polis memuru ağabeyine kıydı!
        Arazi kavgasında polis memuru ağabeyine kıydı!
        Titanik'teki en zengin adamdan çıkan saat açık artırmada!
        Titanik'teki en zengin adamdan çıkan saat açık artırmada!
        İşte derbinin 11'leri...
        İşte derbinin 11'leri...
        OtoTekno'nun yeni bölümü Pazar günü yayında
        OtoTekno'nun yeni bölümü Pazar günü yayında
        Benimsenmesi gereken 10 Z Kuşağı stili
        Benimsenmesi gereken 10 Z Kuşağı stili
        Kız torun dedesinin altınlarını arkadaşlarıyla çalmıştı! Dedenin öldüğü soygunda sıcak gelişme!
        Kız torun dedesinin altınlarını arkadaşlarıyla çalmıştı! Dedenin öldüğü soygunda sıcak gelişme!
        2024 yazının merakla beklenen 12 filmi
        2024 yazının merakla beklenen 12 filmi
        Bakan Şimşek'ten KDV açıklaması
        Bakan Şimşek'ten KDV açıklaması
        Kafe-restorana KDV ayarlaması
        Kafe-restorana KDV ayarlaması
        Dursun Özbek başkan adaylığını açıkladı
        Dursun Özbek başkan adaylığını açıkladı
        Yeni bir 'Duvara Karşı' beklentisi
        Yeni bir 'Duvara Karşı' beklentisi
        Hamburgeri ABD'ye kaptıran Almanya'nın gözü dönerde mi?
        Hamburgeri ABD'ye kaptıran Almanya'nın gözü dönerde mi?
        Özgüven ve güzelliğin yeni sembolü! Gurur duyuyorlar
        Özgüven ve güzelliğin yeni sembolü! Gurur duyuyorlar

        Benzer Haberler

        Evde tabanca, mermi ve bıçaklar ele geçirildi; 2 gözaltı
        Evde tabanca, mermi ve bıçaklar ele geçirildi; 2 gözaltı
        Ayakkabısına gizlediği uyuşturucuyla yakalandı
        Ayakkabısına gizlediği uyuşturucuyla yakalandı
        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir zanlı yakalandı
        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir zanlı yakalandı
        Samsun'da ahırdaki 12 buzağı ile 1 oğlak saldırgan hayvanlarca öldürüldü
        Samsun'da ahırdaki 12 buzağı ile 1 oğlak saldırgan hayvanlarca öldürüldü
        Yaban hayvanı uzmanı veterinerler tedavinin her aşamasında hayvanlarla ilgi...
        Yaban hayvanı uzmanı veterinerler tedavinin her aşamasında hayvanlarla ilgi...
        Samsun'da ayakkabıya zulalanmış uyuşturucu ele geçirildi
        Samsun'da ayakkabıya zulalanmış uyuşturucu ele geçirildi