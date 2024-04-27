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        Otomobiliyle çöp konteynerine çarpan polis memuru ve 2 çocuğu yaralandı; o anlar kamerada

        SAMSUN'un Atakum ilçesinde, polis memurunun virajı alamayıp otomobiliyle çöp konteynerine çarptığı kazada kendisi ve 2 çocuğu yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.04.2024 - 18:30 Güncelleme: 27.04.2024 - 18:35
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        Otomobiliyle çöp konteynerine çarpan polis memuru ve 2 çocuğu yaralandı; o anlar kamerada
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        SAMSUN'un Atakum ilçesinde, polis memurunun virajı alamayıp otomobiliyle çöp konteynerine çarptığı kazada kendisi ve 2 çocuğu yaralandı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, Atakum ilçesi Esenevler Mahallesi İsmet İnönü Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Hamit B.’nin kullandığı 55 BS 542 plakalı otomobil, sürücünün virajda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yatıp çöp konteynerine çarptı. Kazada polis memuru Hamit B. ile otomobildeki çocukları F.B. (9) ve K.B. (1) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince özel bir hastaneye götürülüp, tedaviye alındı. O anlar bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. 

        'BİR ŞEYİN VAR MI DİYE SORDU'

        Kaza sırasında çöp konteynerinin birkaç metre uzağında olan Ecem Su Çalış (18), “Araba zikzak çizerek geliyordu. Arkamda da bir kadın yürüyordu. Arkama döndüm kadına baktım, önüme döndüğümde araba takla atarak konteynere çarptı. İçerden ağlama sesleri gelmeye başladı. Polis memuru ters dönmüş bir şekilde çocuğunu kurtarmaya çalışıyordu. Sonra dışarı çıktı ve bana ‘bir şeyin var mı’ diye sordu. Kolunda kanama vardı” dedi.

        'KOŞARAK YARDIMA GİTTİK'

        Kazayı görüp yardıma koşan kuaför Ramazan İleri (33) ise, “Ben işyerimin kapısındaydım. Araba zaten zikzak çizerek geldi. Takla atıp konteynere vurduğunu gördüm. Çocuk sesi duyunca koşarak oraya gittik. Çok şükür büyük bir problem olmadı” ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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