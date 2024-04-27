SAMSUN Belediye Veteriner Hekimleri Derneği Başkanı Nurhan İşler, Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre, Türkiye’de 8,5 milyon sahipsiz hayvan olduğunu söyledi.

Kültür, Sanat ve Turizm Akademisi Derneği (KÜSAD), Belediye Veteriner Hekimleri Derneği, Samsun Eczacı Odası ve Orta Karadeniz Sağlık Turizmi Derneği tarafında ‘Sokak Hayvanlarına Güncel Bakış’ konulu panel düzenlendi.

Eczacı Odası Konferans Salonu’nda düzenlenen ve KÜSAD Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Metin Eker’in moderatörlüğünü yaptığı panelde Belediye Veteriner Hekimleri Derneği Başkanı Nurhan İşler, OMÜ Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Pof. Dr. Didem Pekmezci, Avukat Kebire Birer Türk, Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Samsun Temsilcisi Gül Turan ve İl Emniyet Müdürlüğü Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) Komiseri Belma Yeşilkanat, sokak hayvanlarının sorunları ve çözümleri hakkında konuşma yaptı.

Belediye Veteriner Hekimleri Derneği Başkanı Nurhan İşler, “Dünya üzerinde varlıklarını devam ettirmesi gereken bu canlıların, yaşam hakları içerisine girdiğimizde, biz ne zaman onlara müdahale ettiysek o zaman bu iş kontrolden çıktı. Daha önceleri de sokak hayvanları vardı ama hiç bu kadar değillerdi. Bu sahipsiz hayvanların bu zamana kadar geliş aşamaları da bizlerin dokunuşu ile başka sorunları da beraberinde getirdi. Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) şu andaki verilerine göre, sokak hayvanı veya sahipsiz hayvan sayısı dünya nüfusunun yüzde 10’u kadar telaffuz ediliyor. Yani Türkiye’de 8,5 milyon sahipsiz hayvan var. Bunların hepsi köpek değil. Kedi de var, yılkı atları da var. Bakanlığın da teyit olarak açıkladığı rakam ise 2 milyon 300 bin. Ama bunlar kayıtlı olanlar. Bizim sorunumuz var olanı bilmiyoruz. Ne ile mücadele ettiğimizi bilmiyoruz. Neyle mücadele ettiğimizi bilmediğimiz zaman da havanda su dövmekten başka hiçbir şey değildir” dedi.