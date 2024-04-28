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        Samsun'da vatandaşlar hafta sonunda güneşli havanın tadını çıkardı

        Samsun'da güneşli havayı değerlendirmek isteyen vatandaşlar piknik alanları ve sahilde zaman geçirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2024 - 15:05 Güncelleme: 28.04.2024 - 15:05
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        Samsun'da vatandaşlar hafta sonunda güneşli havanın tadını çıkardı
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        Samsun'da güneşli havayı değerlendirmek isteyen vatandaşlar piknik alanları ve sahilde zaman geçirdi.

        Bir süredir "toz taşınımı"nın etkili olduğu kentte güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar sahil ve piknik alanlarını doldurdu.

        Atakum ilçesinde sahil boyunca çoğu vatandaş yürüyüş yaparken kimisi de bisiklet yolunda bisiklet, paten ve scooter sürdü, bazı vatandaşlar ise köpekleriyle yürüyüş yapmayı tercih etti.

        Amazon Köyü etrafında uçurtma uçuran çocuklar da ebeveynleri ile güzel havanın tadını çıkardı.

        Batı Park, Doğu Park, Atakum Kent Ormanı ve Atakum sahilinde piknik ve yürüyüş alanları güneşli havayı değerlendirmek isteyenlerle doldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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