Samsun'da yıldırım isabet etmesi sonucu ağaçlık alanda yangın çıktı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde yıldırım isabet etmesi sonucu ağaçlık alanda yangın çıktı.

Şahinkaya Kanyonu bölgesinde yıldırım isabet etmesi sonucu başlayan yangına, kayalık ve sarp arazi koşulları nedeniyle 2 yangın söndürme uçağı ve 1 helikopterle müdahale edildi.

Vezirköprü Orman İşleme Müdürü Mecit Koçak, yangının çıktığı alana karadan müdahalenin güç olduğunu belirterek, "Yangını Bakanlığımıza bağlı 2 yangın söndürme uçağı ve 1 helikopterle müdahale edildi. Havanın kararmasıyla çalışmalara ara verildi. Şu an yağış da başladı. Kara ekiplerimiz yangın sınırında hortumlar serili bekliyor. Tekrar yanmaya başlarsa müdahaleye hazırız." dedi.