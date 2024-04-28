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        Vezirköprü Voleybol Takımı bölge şampiyonu oldu

        Amasya'da, Yıldız Kızlar Bölge Birinciliği Müsabakaları'nda Vezirköprü Voleybol Takımı final maçında Sivas Voleybol takımını 3-0 yenerek bölge şampiyonu oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2024 - 19:32 Güncelleme: 28.04.2024 - 19:32
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        Vezirköprü Voleybol Takımı bölge şampiyonu oldu
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        Amasya'da, Yıldız Kızlar Bölge Birinciliği Müsabakaları'nda Vezirköprü Voleybol Takımı final maçında Sivas Voleybol takımını 3-0 yenerek bölge şampiyonu oldu.

        Yıldız Kızlar Bölge Birinciliği Müsabakalarını izlemeye giderek sporculara destek veren Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya'ya Amasya Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Murat Öztürk, Vezirköprü Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Uyar eşlik etti.

        Amasya Hamit Kaplan Spor Salonu'nda 25-28 Nisan 2024 tarihlerinde oynanan Yıldız Kızlar Bölge Müsabakalarında Vezirköprü Küçük Kız Voleybol Takımı rakipleri Amasya Voleybol Takımını 3-0 , Çorum Küçük Kız Voleybol Takımını 3-0, Tokat Voleybol Küçük Kız takımını 3-0 ve Sivas Voleybol Takımını da 3-0 yenerek bölge şampiyonu oldu.

        Final maçı sonrası ilçe protokolü sporcuları Vezirköprü girişinde karşılayarak tebrik etti.

        Bölge finalisti olan Vezirköprü Küçük Kız Voleybol Takımı 4-11 Haziran 2024 tarihleri arasında Konya'da yapılacak Türkiye Şampiyonasında hem bölgeyi hem de Samsun'u temsil edecekler.

        Sporcular Samsun Valisi Orhan Tavlı'ya, Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya'ya, Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Derici'ye, Vezirköprü Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Uyar'a, takımlarına desteklerinden dolayı teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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