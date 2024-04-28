Vezirköprü Voleybol Takımı bölge şampiyonu oldu

Amasya'da, Yıldız Kızlar Bölge Birinciliği Müsabakaları'nda Vezirköprü Voleybol Takımı final maçında Sivas Voleybol takımını 3-0 yenerek bölge şampiyonu oldu.

Yıldız Kızlar Bölge Birinciliği Müsabakalarını izlemeye giderek sporculara destek veren Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya'ya Amasya Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Murat Öztürk, Vezirköprü Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Uyar eşlik etti.

Amasya Hamit Kaplan Spor Salonu'nda 25-28 Nisan 2024 tarihlerinde oynanan Yıldız Kızlar Bölge Müsabakalarında Vezirköprü Küçük Kız Voleybol Takımı rakipleri Amasya Voleybol Takımını 3-0 , Çorum Küçük Kız Voleybol Takımını 3-0, Tokat Voleybol Küçük Kız takımını 3-0 ve Sivas Voleybol Takımını da 3-0 yenerek bölge şampiyonu oldu.