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        Samsunlu sporcular Petank Türkiye Şampiyonası'nda 5 altın, 2 gümüş, 2 bronz madalya kazandı

        Antalya'da düzenlenen Petank Türkiye Şampiyonasına Samsun'un Alaçam ilçesinden katılan sporcular, 5 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2024 - 22:25 Güncelleme: 28.04.2024 - 22:25
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        Samsunlu sporcular Petank Türkiye Şampiyonası'nda 5 altın, 2 gümüş, 2 bronz madalya kazandı
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        Antalya'da düzenlenen Petank Türkiye Şampiyonasına Samsun'un Alaçam ilçesinden katılan sporcular, 5 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.

        Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonunca Antalya'nın Kemer ilçesinde 20-28 Nisan tarihlerinde düzenlenen şampiyonaya katılan Alaçamspor Bocce takımından Görkem Duran, Tek Genç erkeklerde Türkiye 1'incisi, Yusuf Emre Boyun ise Türkiye 3'üncüsü oldu. Altın Nokta Genç Bayanlarda Aleyna Kapusuz Türkiye 2'ncisi, Nur Hatun Çavuş ise Türkiye 3'üncüsü oldu.

        Genç Bayan Takımlarda Edanur Kır, Elif Güney, Yağmur Tosun, Zehra Büyük ile Genç Erkek Takımlarda Görkem Duran, Cumhur Azmi İnce,Yusuf Emre Boyun ve Samet Alkan altın madalya almaya hak kazandı.

        Tek Büyük Bayanlar kategorisinde Merve Deniz Türkiye 1'incisi, Büyük Bayanlar Altın Nokta kategorisinde ise Merve Deniz Türkiye 1'incisi olurken Büyük Bayan Takımlarda da Aleyna Kapusuz Türkiye 2'ncisi oldu.

        Bocce Milli Takım antrenörü ve beden eğitimi öğretmeni Gökhan Bozdemir, şampiyonaya çok sıkı bir şekilde hazırlandıklarını dile getirdi.

        Bozdemir, şunları kaydetti:

        "Allah bize bir mucize nasip etti. 5 farklı kategoride Türkiye Şampiyonluğu aldık. Alaçam’ın köylerinde yaşayan bu çocuklar 2022 yılında ülkemize İspanya Palma del Malarco da Avrupa şampiyonluğu getirdi. İnşallah bu sene ülkemize dünya şampiyonluğunu getirmek en büyük arzumuz olacak. 12 sporcum milli takım seçmelerine gitmeyi hak kazandı. Dereceye giren öğrencilerimizi tebrik eder. Milli takım seçmelerinde başarılar dilerim. Bize destek veren herkese şahsım ve sporcularım adına çok teşekkür ediyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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