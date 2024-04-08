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        Samsunspor'dan TFF'ye "erken seçimli genel kurul" çağrısı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) seçimli genel kurula en kısa sürede gidilmesi yönünde çağrıda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2024 - 15:07 Güncelleme: 08.04.2024 - 15:07
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        Samsunspor'dan TFF'ye "erken seçimli genel kurul" çağrısı
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) seçimli genel kurula en kısa sürede gidilmesi yönünde çağrıda bulundu.

        Yılport Samsunspor'dan yapılan açıklamada, TFF Yönetim Kurulu tarafından 18 Temmuz 2024 tarihi için "seçimli genel kurul" kararı alındığı hatırlatıldı.

        Açıklanan genel kurul tarihinin oldukça geç olduğunu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Futbolumuzdaki mevcut ortam ve gidişat ile MHK ve VAR'ın günden güne artan haksız ve hakkaniyetiz kararları dikkate alındığında, her geçen gün kan kaybeden ve marka değeri düşen Türk futbolumuzun kaybedecek bir dakikası dahi bulunmamaktadır. Her zaman temiz, adil ve eşit futbolu savunan Samsunspor Futbol Kulübü ve camiası, Süper Kupa'daki bardağı taşıran son damladan sonra, futbolumuzdaki bu mevcut ortam ve kötü gidişattan oldukça rahatsızdır. Bu nedenle, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun yapması gereken, ivedilikle alacağı aksiyonlar ile Türk futbolunu bu kaos ortamından ve kötü gidişattan bir an evvel çıkarması olacaktır. Türkiye Futbol Federasyonundan talebimiz, sezon sonunu beklemeden hızlı bir şekilde seçimli genel kurula gidilmesinin sağlanması ve herkes için adil bir seçimin gerçekleştirilmesidir. Ayrıca, seçimli genel kurulda başkanlık yarışının çoklu adaylı yapılması ve TFF'nin tüm kurullarının da adil bir biçimde seçimle belirlenmesi gerekliliğini kamuoyunun dikkatine sunarız."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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