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        Samsun'da duvara çarpan otomobilin sürücüsü öldü

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde duvara çarpan otomobilin sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2024 - 15:58 Güncelleme: 08.04.2024 - 15:58
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        Samsun'da duvara çarpan otomobilin sürücüsü öldü
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        Samsun'un Çarşamba ilçesinde duvara çarpan otomobilin sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Samsun-Ordu kara yolu Yaş Sebze ve Meyve Hali mevkisinde Ordu istikametine seyreden Kadir Yıldırım (22) idaresindeki 55 AGC 883 plakalı otomobil, Kiremithane Camisi'nin bahçe duvarına çarptı.

        Ağır yaralanan otomobil sürücüsü Yıldırım, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        İlk müdahalesinin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan otomobil sürücüsü kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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