Boşanma davası açan eşini vurup intihara kalkışan şüpheli adliyede

SAMSUN'da boşanma davası açan eşi Yıldız Y.'yi (43) sokak ortasında vurduktan sonra aynı tabancayla intihara kalkışan İsmail Y. (70), tedavisinin ardından gözaltına alındı. İsmail. Y. emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

Olay, dün sabah saatlerinde Bafra ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Tuna Sokak'ta meydana geldi. İsmail Y., boşanma davası açan eşi Yıldız Y.'yi sokakta 3 tekerlekli elektrikli bisikletiyle seyir halindeyken tabanca ile başından ve göğsünden vurdu. Yıldız Y. kanlar içerisinde yere yığılırken, İsmail Y. bu kez namluyu kendi çenesine dayayıp tetiği çekti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yıldız Y. ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne İsmail Y. ise özel bir hastaneye kaldırıldı. Ameliyat edilen Yıldız Y. buradan da özel bir hastaneye sevk edildi.