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        Boşanma davası açan eşini vurup intihara kalkışan şüpheli adliyede

        SAMSUN'da boşanma davası açan eşi Yıldız Y.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.04.2024 - 15:04 Güncelleme: 08.04.2024 - 15:06
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        Boşanma davası açan eşini vurup intihara kalkışan şüpheli adliyede
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        SAMSUN'da boşanma davası açan eşi Yıldız Y.'yi (43) sokak ortasında vurduktan sonra aynı tabancayla intihara kalkışan İsmail Y. (70), tedavisinin ardından gözaltına alındı. İsmail. Y. emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

        Olay, dün sabah saatlerinde Bafra ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Tuna Sokak'ta meydana geldi. İsmail Y., boşanma davası açan eşi Yıldız Y.'yi sokakta 3 tekerlekli elektrikli bisikletiyle seyir halindeyken tabanca ile başından ve göğsünden vurdu. Yıldız Y. kanlar içerisinde yere yığılırken, İsmail Y. bu kez namluyu kendi çenesine dayayıp tetiği çekti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yıldız Y. ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne İsmail Y. ise özel bir hastaneye kaldırıldı. Ameliyat edilen Yıldız Y. buradan da özel bir hastaneye sevk edildi.

        Bugün tedavisi tamamlanan İsmail Y., gözaltına alındı. İsmail Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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