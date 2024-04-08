31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nin ardından yeni oluşan Havza Belediye Meclisi ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Havza Belediye Başkanı Murat İkiz başkanlığında Havza Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen ilk toplantıda Belediye Meclisi görev dağılımı yapıldı.

İkiz, seçilen meclis üyelerini tebrik ederek, "Allah bizlere ilçemize hayırlı ve faydalı hizmetler etmeyi nasip etsin. İnşallah hep birlikte 5 yıl boyunca ilçemiz için çalışacağız. Şeffaf bir yönetimi anlayışı ile hizmetlerimizi gerçekleştireceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun." dedi.