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        Samsun'da gasptan 10 yıl kesinleşmiş cezası olan hükümlü yakalandı

        Samsun'un Atakum ilçesinde gasp ve yağma suçlarından 10 yıl 5 ay kesinleşmiş cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2024 - 13:32 Güncelleme: 07.04.2024 - 13:32
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        Samsun'da gasptan 10 yıl kesinleşmiş cezası olan hükümlü yakalandı
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        Samsun'un Atakum ilçesinde gasp ve yağma suçlarından 10 yıl 5 ay kesinleşmiş cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri ekiplerince, Yenimahalle Mahallesi'nde, gasp ve yağma suçlarından 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 3 bin 360 TL adli para cezası bulunan firari O.G'nin yakalanması için çalışma yürütüldü.

        Şüpheli, motosikletli polis timleri amirliği ekiplerinin kendisini aradığını fark ederek kaçmaya başlayınca kovalamaca sonucu ekiplerce kısa sürede yakalandı.

        Gözaltına alınan firari hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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