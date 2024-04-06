Samsun'da tartıştığı kardeşi tarafından tüfekle vurulan kişi ağır yaralandı

K.Ş. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

Ağır yaralanan Ö.Ş, sağlık ekibince kaldırıldığı Bafra'daki özel hastanede yapılan müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine sevk edildi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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