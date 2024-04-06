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        Samsun'da tartıştığı kardeşi tarafından tüfekle vurulan kişi ağır yaralandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde tartıştığı ağabeyi tarafından pompalı tüfekle vurulan kişi, ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2024 - 19:45 Güncelleme: 06.04.2024 - 19:45
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        Samsun'da tartıştığı kardeşi tarafından tüfekle vurulan kişi ağır yaralandı
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        Samsun'un Bafra ilçesinde tartıştığı ağabeyi tarafından pompalı tüfekle vurulan kişi, ağır yaralandı.

        Örencik Mahallesi'nde arazi meselesi nedeniyle Ö.Ş. (39) ve ağabeyi K.Ş. (48) arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine K.Ş, Ö.Ş'ye pompalı tüfekle ateş etti.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan Ö.Ş, sağlık ekibince kaldırıldığı Bafra'daki özel hastanede yapılan müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine sevk edildi.

        K.Ş. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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