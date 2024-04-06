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        Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı yakalandı

        Samsun'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2024 - 15:14 Güncelleme: 06.04.2024 - 15:14
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        Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı yakalandı
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        Samsun'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Canik ve İlkadım ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

        Operasyonda sahte bandrollü 7 bin 200 boş, 1300 de doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı) ile gümrük kaçağı 15 elektronik sigara ele geçirildi.

        Olayla ilgili S.Ç. ve S.C. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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