Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 35 kişi yakalandı

Diğer 33 şüphelinin polisteki işlemleri ise sürüyor.

Operasyonda, "uyuşturucu kullanmak" suçundan biri 4 yıl 2 ay, diğeri 2 yıl 3 ay 3 gün hüküm giyen 2 kişinin de aralarında olduğu 35 kişi yakalandı.

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